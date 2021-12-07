В МИД назвали «зону аналитической аномалии» экспертов США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что эксперты США проявляют аномальную некомпетентность в вопросе ситуации на Украине. При этом, с ее слов, они хорошо разбираются в обстановке разных регионов мира.

«Странно, что при здравом отношении к происходящему в других частях света ситуация вокруг Украины продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества Соединенных Штатов», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Кроме того, представитель российского дипломатического ведомства подчеркнула, что изучила аналитику США по итогам визита президента России Владимира Путина в Индию. Она отметила, что стратегия Вашингтона на мировой арене не является тайной для американских дипломатов.

«Просмотрела американскую аналитику по итогам визита президента России в Индию. Вывод поражает откровенностью: результаты российско-индийского саммита свидетельствуют о "провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели"», - подчеркнула Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин в рамках встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди высоко оценил двустороннее военное сотрудничество. Путин добавил, что Россия и дальше намерена работать с Индией в военной сфере, проводить совместные учения на территориях обеих стран.