Ученые создали светящуюся при контакте с COVID-19 маску

Разработана защитная маска, которая способна светиться в случае контакта с частицами коронавируса. Изделие создали специалисты Университета префектуры Киото. Поверхность маски светится в ультрафиолетовом спектре при обнаружении частиц вируса. Эффективность индивидуального средства защиты продемонстрировали несколько испытаний: первое - с 32 участниками и второе - со 150 испытуемыми.

Защитный фильтр, помещенный в маску, разработали на основе антител страусов. Сначала ученые заметили, что птицы могут вырабатывать несколько видов антител, нейтрализующих инородные тела в организме, после чего в тела лабораторных страусов ввели деактивированные частицы коронавируса. А антитела извлекли уже из отложенных яиц, пишет Mainichi.

Защитный фильтр маски также обработан флуоресцентным красителем, этим и объясняется ее свойство светиться в ультрафиолетовом спектре при контакте с COVID-19.

По мнению ученых, в будущем разработку можно использовать как простой набор для тестирования.