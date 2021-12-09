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Ученые создали светящуюся при контакте с COVID-19 маску

Светлана Иванова
15:23 09.12.2021
Защитный фильтр, помещенный в маску, разработали на основе антител страусов.
Ученые создали светящуюся при контакте с COVID-19 маску
© Фото: Stanislav Kogiku, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Разработана защитная маска, которая способна светиться в случае контакта с частицами коронавируса. Изделие создали специалисты Университета префектуры Киото. Поверхность маски светится в ультрафиолетовом спектре при обнаружении частиц вируса. Эффективность индивидуального средства защиты продемонстрировали несколько испытаний: первое - с 32 участниками и второе - со 150 испытуемыми.

Защитный фильтр, помещенный в маску, разработали на основе антител страусов. Сначала ученые заметили, что птицы могут вырабатывать несколько видов антител, нейтрализующих инородные тела в организме, после чего в тела лабораторных страусов ввели деактивированные частицы коронавируса. А антитела извлекли уже из отложенных яиц, пишет Mainichi.

Защитный фильтр маски также обработан флуоресцентным красителем, этим и объясняется ее свойство светиться в ультрафиолетовом спектре при контакте с COVID-19.

По мнению ученых, в будущем разработку можно использовать как простой набор для тестирования.

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