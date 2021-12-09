Омикрон-штамм оказался в разы заразнее «дельты»

Омикрон-штамм коронавируса оказался способным в 4,2 раза активнее передаваться от зараженного человека другим людям на раннем этапе заболевания. К соответствующим выводам пришли японские ученые в ходе исследования, подтвердив догадки ряда экспертов о высокой контагиозности мутировавшего вируса.

«Штамм "омикрон" заражает больше и способен больше обходить иммунитет, сформированный как естественным путем, так и при помощи вакцинации», - приводит Bloomberg слова профессора Киотского университета, специалиста по математическому моделированию инфекционных заболеваний Хироси Нисиура.

После выявления омикрон-штамма в ЮАР две недели назад у многих экспертов возникли опасения, что мутировавший вирус способен нанести миру больший удар, чем «дельта». Однако скачка заболеваемости в Южной Африке пока не наблюдается, поэтому ряд специалистов начали говорить о том, что заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало.

Вирусолог Петр Чумаков даже сравнил «омикрон» с живой вакциной против COVID-19. По мнению специалиста, у мутировавшего вируса снижена патогенность, в результате чего у переболевшего этим штаммом пациента формируется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.