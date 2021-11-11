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Определены масштабы экологического ущерба от пандемии COVID-19

Светлана Иванова
10:15 11.11.2021
В океан попало 25 тысяч тонн пластика, включая маски, наборы для тестов и отходы больниц, говорится в исследовании китайских и американских ученых.
Определены масштабы экологического ущерба от пандемии COVID-19
© Фото: Andrey Nekrasov, imagebroker, Globallookpress
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Более восьми миллионов тонн пластиковых отходов, связанных с пандемией коронавируса, произвели в мире к концу августа 2021 года. Таковы оценки исследователей из Китая и США. Результаты научной работы опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи подчеркнули, что более 25 тысяч тонн пластика уже оказались в океане.

В ходе моделирования сотрудники Калифорнийского и Нанкинского университетов выявили распространение пластикового мусора, образовавшегося из-за пандемии в 193 странах планеты, в водной среде. Речь идет в том числе о масках, наборах для тестов и отходах больниц.
Ученые пришли к выводу, что из-за пандемии образовались дополнительно 8,6 миллиона тонн пластиковых отходов, 87,4% из них произвели медицинские учреждения: 7,6% - одноразовые маски, 0,3% - тесты.

Ученые спрогнозировали, что через несколько лет значительные объемы мусора из океана попадут на пляжи и опустятся на дно, часть пластиковых отходов останется в океанических котловинах. В Северном Ледовитом океане, например, к 2025 году может сформироваться приполярная зона накопления пластика.

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