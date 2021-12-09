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Поздняков сообщил об участии российских хоккеистов НХЛ на Олимпиаде

Алексей Курильченко
14:45 09.12.2021
Глава ОКР выразил надежду, что хоккеисты, играющие в американских командах, смогут войти в состав российской сборной на играх в Китае.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопрос об участии российских хоккеистов на Олимпиаде в Пекине в 2022 году. По словам руководителя, многие российские игроки, выступающие за американские команды, не попали на игры в китайском Пхеньчане.

«Безусловным приоритетом для олимпийского движения и Международной федерации хоккея является участие сильнейших спортсменов на данном олимпийском форуме. К сожалению, из-за некоторых разногласий лучшие спортсмены, выступающие в североамериканских хоккейных лигах, не смогли принять участие в играх в Пхеньчхане. Тем не менее, игры состоялись. Уверен, что существуют различные планы у Международной федерации хоккея в данном контексте. В любом случае команда Олимпийского комитета России будет состоять из наших спортсменов, за которых мы будем болеть», - сказал Поздняков журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что представители американских властей не будут присутствовать на зимних Олимпийских играх в Пекине в 2022 году.

Ведущий научный сотрудник Института международных отношений, дипломат Виктор Мизин считает, что это решение можно сравнить с событиями во время Олимпиады в Москве в 1980 году. Тогда США объявили бойкот против советского вторжения в Афганистан.

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