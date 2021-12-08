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Эксперт прокомментировал дипломатический бойкот США Олимпийским играм в Китае в 2022 году

Кира Карон
11:54 08.12.2021
По словам дипломата, спортсмены являются свободными жителями и могут сами принимать решение, ехать ли им на ОИ в Пекин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Ведущий научный сотрудник Института международных отношений, дипломат Виктор Мизин рассказал «Звезде» о ситуации, когда проходила Олимпиада в Москве. Тогда США бойкотировали и протестовали против советского вторжения в Афганистан.


«А отдельные спортсмены все равно приехали. То же самое и сейчас. США официально возмущены тем, как они считают, Пекин подавляет репрессии в отношении уйгуров в провинции Синьцзян. Но это не мешает отдельным спортсменам поехать. Государство объявило, но они являются свободными жителями. Право каждого спортсмена решать. Но официально, как в 1980 году, когда большинство западных стран Олимпиаду бойкотировали. Я не уверен будут ли страны ЕС бойкотировать. Посмотрим, что будет», - сказал Мизин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объявила, что представители американских властей не намерены посещать Китай во время зимней Олимпиады. Было уточнено, однако, что бойкотирование Игр затронет лишь официальных государственных лиц США и не коснется спортсменов.

В МОК же, в свою очередь, с уважением отнеслись к позиции Соединенных Штатов. В Международном олимпийском комитете посчитали вопрос присутствия представителей государства чисто политическим и заявили о своем нейтралитете.

Отметим, что Австралия также планирует присоединиться к объявленному США дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон, передает The Sydney Morning Herald. Также бойкотировать ОИ в Пекине призвали и в Европарламенте.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, а Паралимпиада будет длиться с 4 по 13 марта.

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