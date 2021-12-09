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Песков заявил о возможности асимметричного ответа в случае новых санкций США

Алексей Курильченко
14:13 09.12.2021
Пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос об ответном плане России на случай введения новых ограничений.
Песков заявил о возможности асимметричного ответа в случае новых санкций США
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
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В случае если США введут новые санкции против России, может последовать асимметричный или зеркальный ответ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об ответном плане России на случай санкций. При этом он посчитал данный вопрос некорректным.

«Любые санкции, естественно, на них отвечается или зеркально, или асимметрично, но таким образом, чтобы защитить свои собственные интересы», - сказал Песков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил что экспортные санкции, введенные американской стороной в отношении МФТИ и других научных организаций, можно расценивать только как попытку США сдержать развитие России. Также, по данным CNN, США рассматривают санкции против России в сфере энергетики как крайнюю меру. При этом они учли возможное влияние на мировую экономику и цены на бензин в самих Штатах.

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Песков заявил о возможности асимметричного ответа в случае новых санкций США
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