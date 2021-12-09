Армия В Генштабе ВС РФ заявили, что Россия и Китай продолжат совместные патрулирования в АТР Начальник Генштаба Вооруженных сил России подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина - важное звено обеспечения стабильности в АТР. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что Россия и Китай продолжат совместные патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Двадцать третьего ноября подписана дорожная карта развития сотрудничества и военной безопасности между Россией и Китаем на период до 2025 года. В документе задекларировано, что совместные тренировки, морское и воздушное патрулирование будут продолжены», - сказал Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Начальник Генштаба Вооруженных сил России подчеркнул, что сотрудничество Москвы и Пекина - важное звено обеспечения стабильности в АТР. Также Валерий Герасимов заявил, что силовые провокации Украины в Донбассе будут пресекаться. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика