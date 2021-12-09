В стране и мире В Москве произошла жестокая драка в подземном переходе Алексей Курильченко Несколько молодых людей по неизвестной причине напали на мужчину. © Видео: Вконтакте, Только Уличные Драки © Фото: Вконтакте, Только Уличные Драки Читайте нас на: В одном из подземных переходов Москвы несколько молодых людей напали на мужчину. Причина конфликта неизвестна. Инцидент попал на запись камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, агрессоры несколько раз ударили мужчину ногами. Он пытается скрыться, но его догоняют и продолжают бить. Прохожие пытаются разнять дерущихся, но молодые люди начинают атаковать и их. Спустя какое-то время разнять дерущихся все же удается - сотрудник охраны прогоняет участников конфликта из перехода. Ранее в Москве произошла массовая драка дворников. Мужчины в ходе потасовки использовали лопаты. Впоследствии полиция задержала 11 участников конфликта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика