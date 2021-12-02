Лопатное побоище: кадры массовой драки дворников в центре Москвы

Прокуратура Москвы опубликовала в своем Telegram-канале кадры потасовки в центре столицы. На записи видно, как мужчины в форме работников жилищно-коммунального хозяйства начинают драку. После обращения жителей Басманного района правоохранители начали проверку.

«Прокуратура проводит проверку по поступившим обращениям жителей Басманного района о нарушении общественного порядка на улице Машкова», - говорится в сообщении.

На видео также можно заметить, что мужчины в ходе потасовки используют лопаты. Как было отмечено, в настоящий момент неизвестно, что стало причиной конфликта.