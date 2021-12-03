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Полиция задержала 11 дворников после массовой драки в центре Москвы

Анна Назайкина
10:50 03.12.2021
После обращения жителей Басманного района правоохранители начали проверку.
© Видео: Telegram, Прокуратура Москвы © Фото: Telegram, Прокуратура Москвы
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Сотрудникам полиции удалось задержать 11 участников драки дворников в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«После вчерашней драки работников коммунальных служб задержаны 11 человек: семь уроженцев Киргизии и четверо уроженцев Узбекистана. В ходе самой потасовки пострадали три человека. На задержанных составили протоколы за мелкое хулиганство. Начата доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Как утверждается, уроженцы Киргизии занимались уборкой снега во дворе дома, пока уроженцы Узбекистана очищали от снега крышу здания. Потасовка началась, когда сброшенный с крыши снег попал на очищенную часть двора.

Ранее Прокуратура Москвы опубликовала кадры драки. На записи видно, что работники жилищно-коммунального хозяйства в ходе потасовки используют лопаты. После обращения жителей Басманного района правоохранители начали проверку.

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