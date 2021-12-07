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В Госдуме не увидели необходимости в новых ограничениях из-за «омикрона»

Анна Берестовая
05:54 07.12.2021
В Госдуме РФ посчитали, что ситуация с «омикроном» не требует введения дополнительных ограничений.
В Госдуме не увидели необходимости в новых ограничениях из-за «омикрона»
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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На территории России не требуется вводить дополнительные ограничения из-за появления нового штамма коронавируса - «омикрон». Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, отметив, что закрывать границы страны также не нужно.

Он указал, что уже введенных мер по предотвращению распространения нового варианта заболевания, на его взгляд, достаточно. Тем не менее, по его словам, стоило бы еще ускорить заметно возросшие в последнее время темпы вакцинации граждан. Как рассказал парламентарий, достичь иммунизации 80% населения стоит как можно скорее.

«Нужно их вакцинировать примерно за полгода, лучше даже еще быстрее», - обозначил он в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что в РФ появился первый субъект, у жителей которого выработался коллективный иммунитет к COVID-19. Им стал Севастополь, где количество вакцинированных граждан превысило отметку в 80%.

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