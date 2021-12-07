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Вирусолог назвал омикрон-штамм живой вакциной

Светлана Иванова
10:19 07.12.2021
Специалист выразил надежду, что после появления мутировавшего штамма больше не будет локдаунов.
Вирусолог назвал омикрон-штамм живой вакциной
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков сравнил штамм коронавируса «омикрон» с живой вакциной против COVID-19.

По мнению специалиста, у мутировавшего вируса снижена патогенность, в результате чего у переболевшего этим штаммом пациента формируется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. По словам вирусолога, эта особенность омикрон-штамма объясняется ускорением второй фазы эволюции.

«Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошел вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса», - цитирует Чумакова URA.RU.

Специалист предположил, что после появления омикрон-штамма больше не будет локдаунов, однако подчеркнул, что подобные оптимистичные прогнозы можно делать после наблюдения за развитием мутировавшего штамма.

«Надо еще последить, как вытесняет «омикрон» болезнетворные штаммы и как это влияет на тяжесть заболевания, на количество пациентов на койках интенсивной терапии. Все же эти карантинные меры привязаны к возможностям медицины», - отметил ученый.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что мнение о том, что омикрон-штамм COVID-19 не вызывает тяжелого течения коронавируса, ошибочно. Она отметила, что в ЮАР, где впервые была обнаружена новая мутация инфекции, очень мало пожилых людей, а именно эта категория населения в случае инфицирования оказывается в группе риска и переносит коронавирус крайне тяжело.

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