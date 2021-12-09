Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Юрист рассказала о преимуществах поправок в закон «О полиции»

Алексей Курильченко
11:01 09.12.2021
По словам Елены Гринь, поправки направлены прежде всего на защиту прав граждан.
Юрист рассказала о преимуществах поправок в закон «О полиции»
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости
Читайте нас на:

Новые поправки в закон «О полиции», расширяющие полномочия сотрудников МВД, направлены прежде всего на защиту прав и жизней граждан. По словам заместителя завкафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МФЮА) Елены Гринь, нововведения позволят полицейским своевременно реагировать в случае угрозы жизни граждан.

«Поправка необходима в случаях, когда, например, родители оставили ребенка одного в машине. Полицейский должен принять меры, чтобы спасти ребенка, а он не понимает, как действовать, и начинает звонить в МЧС, тратя на это время. Или когда нетрезвые водители запираются в автомобилях, чтобы их не привлекли к ответственности за пьяную езду, и когда граждане не передают документы для проверки инспектору, а показывают их через стекло», - сообщила юрист.

Поправки в закон «О полиции» были приняты Государственной думой в третьем чтении. Одна из ключевых поправок в законе гласит о том, что полицейские могут вскрывать автомобили в случае угрозы теракта, массовых беспорядков и ЧС, а также задержания подозреваемых или обвиняемых для спасения жизни граждан и обеспечения безопасности.

Правоохранителям также, следует из очередной поправки, разрешили проводить личный досмотр россиян, если есть основания полагать, что они имеют при себе предметы хищения. По словам юриста Игоря Гришакова, полиция получила разъяснения на случай подобных ситуаций и определения оснований для досмотра.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
10:45 В стране и мире
СМИ: Хлебникова переведена из реанимации в ожоговое отделение
11:23 В стране и мире
Видео
Под Калининградом вспыхнуло здание возле замка Вальдау
09:44 В стране и мире
Самолет столкнулся с сугробом в Приморье
10:36 В стране и мире
Захарова заявила о проработке решений по итогам разговора Путина и Байдена
11:01 В стране и мире
Юрист рассказала о преимуществах поправок в закон «О полиции»
Популярное
В Роспотребнадзоре назвали симптомы «омикрона»
Генпрокуратура предложила ограничить замену уголовных сроков мелким коррупционерам штрафами
МИД Украины: страна готова на уступки в диалоге с РФ, но лишь на взаимной основе
Юрист рассказал, когда власти могут забрать место на кладбище и перезахоронить умершего
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
В Роскосмосе назвали стоимость посещения Восточного
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.