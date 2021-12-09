Юрист рассказала о преимуществах поправок в закон «О полиции»

Новые поправки в закон «О полиции», расширяющие полномочия сотрудников МВД, направлены прежде всего на защиту прав и жизней граждан. По словам заместителя завкафедрой интеллектуальных прав Университета имени О.Е. Кутафина (МФЮА) Елены Гринь, нововведения позволят полицейским своевременно реагировать в случае угрозы жизни граждан.

«Поправка необходима в случаях, когда, например, родители оставили ребенка одного в машине. Полицейский должен принять меры, чтобы спасти ребенка, а он не понимает, как действовать, и начинает звонить в МЧС, тратя на это время. Или когда нетрезвые водители запираются в автомобилях, чтобы их не привлекли к ответственности за пьяную езду, и когда граждане не передают документы для проверки инспектору, а показывают их через стекло», - сообщила юрист.

Поправки в закон «О полиции» были приняты Государственной думой в третьем чтении. Одна из ключевых поправок в законе гласит о том, что полицейские могут вскрывать автомобили в случае угрозы теракта, массовых беспорядков и ЧС, а также задержания подозреваемых или обвиняемых для спасения жизни граждан и обеспечения безопасности.

Правоохранителям также, следует из очередной поправки, разрешили проводить личный досмотр россиян, если есть основания полагать, что они имеют при себе предметы хищения. По словам юриста Игоря Гришакова, полиция получила разъяснения на случай подобных ситуаций и определения оснований для досмотра.