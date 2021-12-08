В Госдуме приняли законопроект о расширении полномочий полиции

В Государственной думе России приняли во втором чтении закон о расширении полномочий полиции. В частности, документ регулирует основания, на которых правоохранители имеют право вскрывать автомобили.

Согласно тексту документа, опубликованного на сайте СОЗД, вскрытие транспортного средства может осуществляться для спасения жизни гражданина, задержания подозреваемых и обвиняемых, угрозе теракта или пресечения преступления.

Также полицейские получили право осматривать автомобиль при подозрении, что там находятся изъятые из гражданского оборота предметы.

При этом из документа убрали расширение полномочий полицейского по применению оружия и норму об освобождении от ответственности за действия при исполнении.

Ранее в Москве было запущено приложение, позволяющее гражданам уведомлять ГИБДД о нарушителях правил дорожного движения. В случае если нарушение будет доказано, то владельцу автомобиля будет выписан штраф.