Юрист рассказал, как расширение полномочий полиции изменит жизнь россиян

Начальник юридического отдела московского профсоюза полиции Игорь Гришаков рассказал, с какими нововведениями столкнутся россияне после внесения поправок в закон «О полиции». По его словам, изменения необходимы и вводятся своевременно. Напомним, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект, который расширяет полномочия полицейских при вскрытии автомобиля. Теперь полицейские могут представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий, согласно одной из поправок.

«Если человек дерется в каком-нибудь баре, его начинают крутить, а он кричит: “Представьтесь, кто вы такой?” - эта ситуация зачастую разрастается в непонятную клоунаду, это вполне адекватная поправка», - рассказал юрист в беседе с «Лентой.ру».

Также, по тексту другой поправки, правоохранители имеют право требовать от граждан в случае обращения к ним их фамилию, имя и отчество. А если человек откажется представляться, то, предположил Гришаков, его действия могут расценить в качестве неповиновения сотруднику полиции, однако он допустил, что до таких случаев доходить не будет.

Одна из ключевых поправок в законе гласит о том, что полицейские могут вскрывать автомобили в случае угрозы теракта, массовых беспорядков и ЧС, а также задержания подозреваемых или обвиняемых для спасения жизни граждан и обеспечения безопасности. По словам Гришакова, нововведения касаются тех случаев, когда нетрезвые водители во избежание задержания за пьяную езду запираются в своих автомобилях или при предъявлении людьми документов через стекло, а не инспектору.

Кроме того, сотрудники полиции могут проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания лиц, застигнутых на месте совершения преступления или скрывающихся с него, а также лиц, на которых потерпевшие или очевидцы указывают как на совершивших преступление. Данная поправка, по словам юриста, существовала и ранее. Гришаков считает, что нововведение может обезопасить правоохранителей от ложных доносов.

Правоохранителям также, следует из очередной поправки, разрешили проводить личный досмотр россиян, если есть основания полагать, что они имеют при себе предметы хищения. Гришаков уточнил, что закон расширили, ибо ранее он предполагал осуществление досмотров на предмет запрещенных или ограниченных к обороту на территории РФ вещей. Специалист отметил, что «теперь просто разъяснили, может быть, какие-то прецеденты были, где говорили, что не было оснований для досмотра».

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