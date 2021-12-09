В Роспотребнадзоре сообщили о преобладании в России дельта-штамма COVID-19

В РФ преобладающим штаммом коронавируса остается «дельта». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям.

«На сегодняшний день в Российской Федерации продолжает преобладать вариант "дельта"», - подчеркнула Попова.

Глава ведомства также предположила, что значимые мутации коронавируса случаются раз в шесть месяцев.

«Мы на сегодняшний день видим, что вирус мутирует. <…> Если можно так осторожно предположить, такая значимая мутация с интервалом раз в полгода», - указала Попова.

Она добавила, что Россия сейчас находится на 94 месте по числу заболевших коронавирусом на 100 тысяч населения среди других стран в мире.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что за весь период пандемии коронавируса Россия практически не поднималась выше 60 места по этому показателю.