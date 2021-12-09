Моряки КФл прошли сквозь дым и пламя и потушили пожар на специальном тренажере

Каспийская флотилия уже начала подготовку к конкурсу АрМИ «Кубок моря - 2022».

Экипажи малых ракетных кораблей «Углич» и «Град Свияжск» приступили к тренировкам по борьбе за живучесть.

Учебный комплекс полностью имитирует затопляемый отсек - счет идет на секунды, и судьба судна зависит от слаженности работы всей команды.



А в другом отсеке спасательная партия тушит учебный пожар, ситуация максимально приближена к боевой. На моряках жароупорные костюмы, противогазы и индивидуальные дыхательные аппараты.

Инструкторы по камерам следят за каждым движением бойцов - все ошибки подробно разбирают после тренировки.

Ранее сообщалось о том, что боевые водолазы Каспийской флотилии провели учебный бой.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов