Моряки КФл прошли сквозь дым и пламя и потушили пожар на специальном тренажере
Также моряки-каспийцы вышли победителями и из противостояния с водой. Учебный комплекс полностью имитирует затопляемый отсек - счет идет на секунды, и судьба судна зависит от слаженности работы всей команды.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Каспийская флотилия уже начала подготовку к конкурсу АрМИ «Кубок моря - 2022».
Экипажи малых ракетных кораблей «Углич» и «Град Свияжск» приступили к тренировкам по борьбе за живучесть.
Учебный комплекс полностью имитирует затопляемый отсек - счет идет на секунды, и судьба судна зависит от слаженности работы всей команды.
А в другом отсеке спасательная партия тушит учебный пожар, ситуация максимально приближена к боевой. На моряках жароупорные костюмы, противогазы и индивидуальные дыхательные аппараты.
Инструкторы по камерам следят за каждым движением бойцов - все ошибки подробно разбирают после тренировки.
Ранее сообщалось о том, что боевые водолазы Каспийской флотилии провели учебный бой.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Михаил Долгов