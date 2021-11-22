Корабли Каспийской флотилии уничтожили «вражеские» самолеты еще до их захода в атаку

Экипажи кораблей Каспийской флотилии во время учений отразили «атаку самолетов» условного противника на пункт базирования, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

«Военнослужащие с помощью радиоэлектронных средств освещения надводной и воздушной обстановки, а также радиолокационных станций и комплексов системы обнаружения береговых войск выявили движение авиации условного противника в направлении пункта базирования КФл», - говорится в сообщении.

В учениях было задействовано порядка 20 надводных кораблей, катеров и судов, в том числе ракетные корабли «Татарстан» и «Дагестан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Град Свияжск», «Великий Устюг», «Махачкала», «Астрахань», базовые тральщики «Герман Угрюмов» и «Магомет Гаджиев».

«Град Свияжск» и «Великий Устюг» - малые ракетные корабли проекта 21 631 «Буян-М». Построены на ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького». На всех кораблях данного проекта установлено новейшее ракетное вооружение - универсальный ракетный комплекс большой дальности «Калибр-НК».

В отличие от малого артиллерийского корабля проекта 21 630 - МРК проекта 21 631 имеет почти в два раза большее полное водоизмещение, а также большую длину и ширину.

Осенью 2015 года МРК «Великий Устюг» в составе группы из четырех кораблей Каспийской флотилии нанес удары «Калибрами» по объектам террористов в Сирии.