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Бастрыкин заявил, что количество уголовных дел о коррупции выросло на 15% с начала года

Кира Тило
00:44 09.12.2021
По словам главы СК РФ, за девять месяцев 2021 года в ведомство поступило более 23 тысяч сообщений о коррупционных преступлениях.
Бастрыкин заявил, что количество уголовных дел о коррупции выросло на 15% с начала года
© Фото: pexels.com
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Следственный комитет России зафиксировал увеличение количества возбужденных уголовных дел коррупционной направленности по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

«За девять месяцев этого года в следственные органы СК поступило 23 тысячи 634 сообщения о коррупционных преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 17 тысяч 563 уголовных дела, что на 15% больше, чем за такой же период прошлого года», - пояснил он.

По словам Бастрыкина, среди направленных в суд каждое четвертое дело - о даче взятки и о получении взятки. Также «лидируют» дела о мошенничестве, присвоении или растратах бюджета. Он сообщил, что в суд направлено более семи тысяч дел в отношении более чем восьми тысяч лиц.

«Общими усилиями правоохранительным органам удается выявлять значительное число коррупционных преступлений, привлекать виновных к ответственности. Все это способствует наращиванию профилактической составляющей. Важно, чтобы мы пришли к такому результату, когда люди не идут на совершение коррупционных преступлений, потому что это неприемлемо с точки зрения их системы ценностей», - сказал Бастрыкин.

Глава СК сообщил, что за девять месяцев ущерб от коррупционных преступлений составил 13 млрд рублей.

«В текущем году (приведены статданные за 9 мес. 2021 года - прим. ред.) размер причиненного ущерба по направленным в суд, прекращенным и приостановленным уголовным делам, а также по материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям составил 13 млрд рублей», - уточнил Бастрыкин.

Он подчеркнул, что следователи принимают все возможные меры для возмещения ущерба, причиненного государству.

«В целом можно сказать, что комплексные меры в текущем году позволяют полностью возместить ущерб, причиненный коррупционными преступлениями», - рассказал глава СК в совместном интервью «Российской газете» и «Интерфаксу».

Он также отметил, что искоренить коррупцию можно только сообща, консолидировав усилия общества и государственных органов.

Ранее Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении ребенка матерью в Казани. По данным следствия, 31-летняя женщина жестоко избила свою годовалую дочь, после чего выложила ролик с истязаниями в соцсети.

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