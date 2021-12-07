В Казани СК РФ изъял годовалую дочь у избивавшей ее матери

Следователи СУ СК по Республике Татарстан возбудили уголовное дело по факту истязания ребенка. По данным следствия, жительница Казани избивала свою дочь и публиковала видео истязаний в соцсети. Девочка была изъята у матери и направлена в медицинское учреждение.

«Установлено, что описываемые события имели место 1 декабря 2021 года. В квартире дома по проспекту Победы города Казани 31-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, жестоко избила свою дочь 2020 г. р., снимая расправу на камеру. В настоящее время ребенок изъят у матери и находится под присмотром медицинских работников», - говорится в сообщении на сайте СУ СК.

В октябре 61-летнюю жительницу Кызыла обвинили в осуществлении приготовлений к убийству маленькой девочки. Согласно версии СК, в декабре 2020 года подозреваемая организовала убийство восьмилетней дочери своего умершего мужа, чтобы завладеть доставшейся девочке в наследство долей недвижимости.