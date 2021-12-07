Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело об избиении ребенка матерью в Казани. По данным следствия, 31-летняя женщина жестоко избила свою годовалую дочь, после чего выложила ролик с истязаниями в соцсети.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан Липскому В.А. установить все причины и условия произошедшего, дать правовую оценку действиям (бездействию) органов опеки и представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК», - говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ.

На данный момент известно, что дочь была изъята у матери сотрудниками следствия. В отношении женщины возбудили уголовное дело.