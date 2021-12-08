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Ученые показали изображение омикрон-штамма коронавируса

Светлана Иванова
09:47 08.12.2021
Сотрудники университета Гонконга представили изображение мутировавшего COVID-19 при сильном увеличении.
Ученые показали изображение омикрон-штамма коронавируса
© Фото: Li Ka Shing Faculty of Medicine, The University of Hong Kong
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Ученые обнародовали микрофотографию штамма коронавируса «омикрон». Изображение сделали сотрудники университета Гонконга при помощи электронного микроскопа. Снимок размещен в Twitter высшего учебного заведения.

На кадрах запечатлены клетки почки обезьяны, заразившейся мутировавшим штаммом COVID-19. Изображение представлено сразу в двух вариантах – при небольшом и при сильном увеличении. На первом фото можно увидеть поврежденные клетки с вирусными частицами, на втором - вирусные частицы с шипами.

Омикрон-штамм впервые был выявлен в ЮАР. В настоящее время он уже добрался до нескольких европейских стран. В РФ в том числе новый штамм коронавируса был обнаружен у девяти вернувшихся из Африки россиян. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Петр Чумаков считает омикрон-штамм живой вакциной от COVID-19.

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