Девять вернувшихся из ЮАР россиян сдали положительный тест на COVID-19

Девять вернувшихся из ЮАР россиян сдали положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сейчас в лаборатории устанавливается штамм заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Инфицированных путешественников изолировали, они находятся под постоянным контролем специалистов-вирусологов.

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России, ранее размещенных в обсерваторе. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением. Штаммовая принадлежность коронавируса устанавливается», - приводит ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

Для возвращающихся из африканских стран граждан России организовано экспресс-тестирование в аэропорту. Прилетевших туристов не выпускают из здания, а в сопровождении медиков проводят к автобусам группами по 10 человек. Полиция не пускает никого за ограничительные линии.

Ранее Россия приостановила авиасообщение с ЮАР, где впервые был зарегистрирован случай заражения новым штаммом коронавируса. ВОЗ обозначила данную мутацию греческой буквой «омикрон».