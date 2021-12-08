В США одобрен оборонный бюджет страны на следующий год

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Отмечается, что «за» принятие бюджета на 2022 финансовый год проголосовали 363 законодателя, 70 высказались «против». Следующим этапом будет рассмотрение документа в сенате, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Ранее оборонный бюджет Соединенных Штатов представлен без упоминаний санкций по суверенному долгу России. Проект оборонного бюджета США включает четыре миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России.



Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла седьмого декабря в формате видеосвязи. Преобладающее место в ходе переговоров лидеров РФ и США заняла украинская проблематика.