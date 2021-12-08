Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США одобрен оборонный бюджет страны на следующий год

Кира Карон
07:30 08.12.2021
Согласно имеющимся данным, «за» принятие бюджета на 2022 финансовый год проголосовали 363 законодателя, 70 высказались «против».
В США одобрен оборонный бюджет страны на следующий год
© Фото: US Navy, Globallookpress
Читайте нас на:

Палата представителей конгресса США одобрила оборонный бюджет страны на 2022 год. Об этом сообщили в пресс-службе палаты.

Отмечается, что «за» принятие бюджета на 2022 финансовый год проголосовали 363 законодателя, 70 высказались «против». Следующим этапом будет рассмотрение документа в сенате, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

Ранее оборонный бюджет Соединенных Штатов представлен без упоминаний санкций по суверенному долгу России. Проект оборонного бюджета США включает четыре миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России.

Напомним, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошла седьмого декабря в формате видеосвязи. Преобладающее место в ходе переговоров лидеров РФ и США заняла украинская проблематика.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:51 В стране и мире
Срок действия ПЦР-теста на COVID-19 сократили до 48 часов
07:30 В стране и мире
В США одобрен оборонный бюджет страны на следующий год
06:54 В стране и мире
Президент Аргентины сообщил о хорошем самочувствии после прививки «Спутником V»
05:54 В стране и мире
Двое военнослужащих погибли на учениях в Германии
04:35 В стране и мире
В Кремле отметили, что РФ и США нужны не месяц и не год для решения проблем в отношениях
Популярное
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.