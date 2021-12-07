Оборонный бюджет США представили без санкций по суверенному долгу РФ

Оборонный бюджет Соединенных Штатов представлен без упоминаний санкций по суверенному долгу России. Об этом свидетельствует законопроект, опубликованный профильным комитетом палаты представителей.

В тексте документа не упоминается введение ограничительных мер против газопровода «Северный поток 2». Также проект оборонного бюджета США включает четыре миллиарда долларов на инициативу военного сдерживания России.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон готовит против Москвы санкции в связи ситуацией на Украине, которые могут коснуться суверенного долга РФ.

Накануне в Совфеде заявили, что Вашингтон пытается нагнетать ситуацию перед беседой лидеров России и Соединенных Штатов, чтобы любые подвижки в этих переговорах представить как прорыв американского президента.

Переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена прошли сегодня по видеосвязи. Глава Белого дома выразил надежду на очную встречу двух глав государств. По его словам, это могло бы произойти на следующем саммите G20.