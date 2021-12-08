Экипаж «Союза» вышел из гостиницы на Байконуре под песню «Трава у дома» на японском языке

Сегодня, восьмого декабря, в день запуска космического корабля «Союз МС-20» на МКС около гостиницы «Космонавт» на Байконуре звучат песни сразу на нескольких языках.

Экипаж корабля в составе трех человек - японских туристов Юсаку Маэдзавы и Едзо Хирано и космонавта Александра Мисуркина - вышел из гостиницы «Космонавт» под песню «Трава у дома». На русском языке был исполнен только первый куплет, остальная же часть - на японском. Такое на космодроме происходит впервые, как и приезд журналистов из Японии.

Корреспондент «Звезды» рассказала, что вход на территорию гостиницы был запрещен - космические туристы находились на самоизоляции и усиленно проходили подготовку к полету. Сегодня же проводить экипаж приехала не только пресса, но и родственники японских туристов.

Запуск корабля «Союз МС-20» с площадки №31 состоится сегодня, восьмого декабря, в 10:38 по московскому времени. продолжительность пребывания туристов на МКС, как ожидается, составит 12 суток. Несколько дней назад ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» вывезли на стартовый стол площадки. Ранее японские туристы во время предполетной дегустации выбрали из русской кухни суп «крестьянский», харчо и творог с добавками.