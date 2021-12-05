На Байконуре готовят «Союз» с космическими туристами к запуску

На космодроме Байконур начали вывозить ракету-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» на стартовый стол площадки №31. Ее перевозят в горизонтальном положении с помощью железнодорожного транспорта.

На «Союзе МС-20» на МКС должны отправиться космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин, японский миллиардер Юсаку Маэдзава и его помощник по бизнесу Едзо Хирано. Запуск корабля запланирован на 8 декабря. Продолжительность полета составит 12 суток.

Ранее японские космические туристы во время предполетной дегустации российской кухни выбрали суп «крестьянский», харчо и творог с добавками. Перед отправкой корабля, участники полета и космонавты пробуют блюда, выставляя оценки по девятибальной шкале. Если продукт получает меньше шестерки, его не включают в рацион.