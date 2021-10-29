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Японские космические туристы оценили русские блюда

Кира Тило
04:43 29.10.2021
В декабре Маэдзава и Хирано отправятся на российском космическом корабле «Союз МС-20» на МКС.
Японские космические туристы оценили русские блюда
© Фото: pexels.com
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Японские космические туристы отправятся на МКС на российском космическом корабле «Союз МС-20» 8 декабря. Во время предполетной дегустации российской кухни, Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано выбрали суп «крестьянский», харчо и творог с добавками. Об этом рассказали в НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии (филиал Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии).

«В период 12-суточного пребывания на борту МКС японские участники космического полета будут питаться стандартным российским рационом питания. Из нашего рациона мы отобрали блюда, которые могут понравиться японским гостям. Суп „крестьянский“, рассольник, борщ, харчо. Суп „крестьянский“ и харчо им понравились. Традиционный российский творог с орехами и черной смородиной они тоже оценили очень хорошо. У них такого на родине нет», - сказано в сообщении.

Перед отправкой корабля, участники полета и космонавты пробуют блюда, выставляя оценки по девятибальной шкале. Если продукт получает меньше шестерки, его не включают в рацион. 

Также японские туристы в качестве гарнира выбрали себе картофельное пюре и вермишель, передает РИА Новости слова представителя НИИ. В числе «горячих» блюд - мясо с перловкой, язык говяжий и баранина с овощами. Помимо этого, в меню включены фруктовые палочки, медовые коврижки и печенье.

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