Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная»

Сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС РФ извлекли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тело еще одного человека, ставшего жертвой трагедии, произошедшей 25 ноября.

В настоящее время производятся поиски еще одного шахтера. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Ранее сообщалось, что экстренные службы подняли на поверхность 13 тел людей, погибших в результате аварии на кузбасской шахте. Сообщалось, что работы по поиску горняков, а также ревизии оборудования на месте ЧП производятся в круглосуточном режиме.