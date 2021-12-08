Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная»
Горноспасатели подняли тело еще одного человека из шахты в Кузбассе.
© Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
Сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС РФ извлекли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тело еще одного человека, ставшего жертвой трагедии, произошедшей 25 ноября.
В настоящее время производятся поиски еще одного шахтера. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
Ранее сообщалось, что экстренные службы подняли на поверхность 13 тел людей, погибших в результате аварии на кузбасской шахте. Сообщалось, что работы по поиску горняков, а также ревизии оборудования на месте ЧП производятся в круглосуточном режиме.