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Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная»

Анна Берестовая
03:39 08.12.2021
Горноспасатели подняли тело еще одного человека из шахты в Кузбассе.
Тело еще одного человека подняли из шахты «Листвяжная»
© Фото: Kemerovo Region Government via Globallookpress.com
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Сотрудники военизированной горноспасательной части МЧС РФ извлекли из шахты «Листвяжная» в Кемеровской области тело еще одного человека, ставшего жертвой трагедии, произошедшей 25 ноября.

В настоящее время производятся поиски еще одного шахтера. Соответствующую информацию сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Ранее сообщалось, что экстренные службы подняли на поверхность 13 тел людей, погибших в результате аварии на кузбасской шахте. Сообщалось, что работы по поиску горняков, а также ревизии оборудования на месте ЧП производятся в круглосуточном режиме.

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