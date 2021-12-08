Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Росавиация рекомендует запретить полеты самолетов с наличием снега на них

Елизавета Потейчук
22:05 08.12.2021
На данный момент Росавиация проводит все необходимые мероприятия, чтобы до конца расследовать дело с обледенением воздушного судна.
Росавиация рекомендует запретить полеты самолетов с наличием снега на них
© Фото: Soeren Stache dpa Globallookpress
Читайте нас на:

Росавиация разработала рекомендации для аэропортов и авиакомпаний запретить полеты самолетов с «отложениями в виде любого снега (не только мокрого)» из-за инцидента с авиалайнером S7, выполнявшим рейс Магадан - Новосибирск. В сообщении также отмечается, что Росавиация на данный момент проводит анализ записи наземных и бортовых средств объективного контроля, отсматривает записи с видеокамер магаданского аэропорта и исследует качество противообледенительной жидкости.

«Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полет с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолета и, соответственно, к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

Кроме того, сообщает Росавиация, авиакомпании и аэропорты получили рекомендации осуществить меры, направленные на повышение безопасности полетов и ликвидацию случаев возникновения авиационных происшествий. С содержанием данным мер была направлена директива «Информация по безопасности полетов №23».

Ранее письмо Росавиации об обледенении самолета над Иркутском опубликовали в Сети. В тексте говорится о том, что в ходе осмотра авиалайнера были обнаружены отложения льда. В разговоре со «Звездой» представитель пресс-службы Росавиации отказался комментировать содержание письма.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
20:40 В стране и мире
Путин сообщил о разработке программы, поддерживающей научную деятельность
20:27 В стране и мире
МВД поощрит мужчину, который помог задержать стрелявшего в МФЦ
19:18 В стране и мире
Байден заявил, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину
18:10 В стране и мире
Зеленский дал оценку переговорам Путина и Байдена
17:25 В стране и мире
Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ признал вину
Популярное
Видео
Российские Су-27 сопроводили французские самолеты над Черным морем
Видео
Эксперт рассказал, как туристы на орбите помогут сделать следующий шаг в космонавтике
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.