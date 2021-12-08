Росавиация рекомендует запретить полеты самолетов с наличием снега на них

Росавиация разработала рекомендации для аэропортов и авиакомпаний запретить полеты самолетов с «отложениями в виде любого снега (не только мокрого)» из-за инцидента с авиалайнером S7, выполнявшим рейс Магадан - Новосибирск. В сообщении также отмечается, что Росавиация на данный момент проводит анализ записи наземных и бортовых средств объективного контроля, отсматривает записи с видеокамер магаданского аэропорта и исследует качество противообледенительной жидкости.

«Авиакомпаниям и аэропортам рекомендовано внести в свои программы (процедуры, инструкции) по защите воздушного судна от наземного обледенения требование о запрете начала выполнения полета воздушного судна при наличии на его поверхностях отложений в виде любого снега (не только мокрого) в целях исключения выпуска воздушного судна в полет с наличием снежно-ледяных отложений, которые могут привести к возникновению условий, способствующих обледенению самолета и, соответственно, к ухудшению летных характеристик или отказу систем воздушного судна», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росавиации.

Кроме того, сообщает Росавиация, авиакомпании и аэропорты получили рекомендации осуществить меры, направленные на повышение безопасности полетов и ликвидацию случаев возникновения авиационных происшествий. С содержанием данным мер была направлена директива «Информация по безопасности полетов №23».

Ранее письмо Росавиации об обледенении самолета над Иркутском опубликовали в Сети. В тексте говорится о том, что в ходе осмотра авиалайнера были обнаружены отложения льда. В разговоре со «Звездой» представитель пресс-службы Росавиации отказался комментировать содержание письма.