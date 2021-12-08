Письмо Росавиации об обледенении самолета над Иркутском выложили в Сети

В Сети опубликовали письмо Росавиации об инциденте с рейсом Магадан - Новосибирск S7, которое было адресовано авиакомпаниям. В тексте говорится о том, что в ходе осмотра авиалайнера были обнаружены отложения льда. Барьерный лед, который образовался в передней части фюзеляжа, привел «к недостоверным данным о воздушной скорости».

Как сообщает RT, в письме упоминаются и другие похожие случаи. Так, у самолета в Шереметьево были обнаружены ледяные наросты после попытки взлета в марте прошлого года. Оказалось, что данная часть авиалайнера находилась в снегу и не обрабатывалась. В авиакомпании позже сообщили, что неисправность у самолета могла быть связана с ненадлежащей обработкой от обледенения. Однако генеральный директор магаданского аэропорта в беседе с РИА Новости опроверг эту информацию.

В пресс-службе Росавиации в разговоре со «Звездой» подтвердили подлинность письма, однако, по ее сведениям, документ является служебной перепиской. Поэтому представитель пресс-службы после публикации письма в Интернете отказался комментировать его содержание.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нарушения техники безопасности авиарейса S7. В ведомстве сообщили, что сотрудники следствия проведут проверку для установления обстоятельств инцидента. Напомним, что самолет попал в зону сильного обледенения, которое привело к потере управления.