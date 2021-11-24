США ввели экспортные санкции против МФТИ

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) приняло решение о введении экспортных санкций в отношении Московского физико-технического института. Об этом сказано в пресс-релизе торгового ведомства.

«BIS добавило Московский физико-технический институт в список MEU (Military End User) в связи с производством военной продукции для военных конечных пользователей», - сказано в сообщении.

Ранее в США ввели санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком - 2». В санкционный список Минфина Штатов попали судно Marlin и компания Transardia.