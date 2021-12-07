Телефон против автомобиля: в Москве запущено приложение для наказания нарушителей ПДД

Наказание рублем оказалось эффективнее стикера на лобовом стекле. Активисты общественного движения «Стопхам» поменяли методы борьбы с нарушителями правил дорожного движения. Тех, кто заезжает на тротуар, молодые люди фиксируют на камеру смартфона через специальное приложение. Владельцам неправильно припаркованных авто приходит штраф.

Приложение «Помощник Москвы» работает в игровой форме. За каждое подтвержденное нарушение тот, кто его зафиксировал, получает 200 баллов. Их можно потратить на проезд в метро, оплату парковки в правильном месте, покупку билетов в театр или же на благотворительность - так, как это делает Максим Стадник. Глаз активиста «Стопхама» наметан - в его копилке более сотни снятых нарушений и 46 тысяч баллов. Он фиксирует номер автомобиля и его расположение относительно запрещающего знака. Но не все пользователи приложения поступают добросовестно.

«Автомобили выстраиваются в пробку и на повороте ничто не мешает негодяю сфотографировать ситуацию и представить ее в виде нарушения», - рассказал Стадник.

Фиксация правонарушений гражданами одобряется автоинспекторами в 90% случаев. Приложение не работает без включенной геолокации, а значит, отойдя на несколько метров от запрещающего знака сфотографировать машину будет невозможно. Но погрешность все же есть. Ею и пользуются юридически подкованные автолюбители. Москвич Степан Панин оспорил свой штраф в суде. Он завел даже целую страницу на форуме, где рассказывает, как отменить постановление ГИБДД, вынесенное по кадрам с телефона.

«Я смотрел много материалов, которые выкладывают сами пользователи этого приложения - не во всех случаях оно фиксирует действительно нарушения. В некоторых случаях они неочевидны. Например - координаты вычисляются благодаря GPS-приемнику телефона - несертифицированного в качестве устройства автоматической фотофиксации», - рассказал Панин.

По мнению юристов, нарушения, зафиксированные с помощью смартфонов, основанием для штрафа не являются. Доказательством служат только данные с устройств, работающих в автоматическом режиме и исключающих человеческий фактор.

Чтобы избежать ошибки, президент Путин поручил создать новое приложение, которое легализует оформление штрафов. По предварительным данным, сервис получит название «Народный инспектор».

«Предполагаю, что оно (приложение. - Прим. ред.) должно в себе содержать какие-то возможности по съемке фото и видео, которые нельзя отредактировать, с обязательным позиционированием по координатам», - считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По мнению экспертов, ответственность должна быть обоюдной. Административный кодекс может предусматривать и наказание для самих народных инспекторов - если они предоставят заведомо ложные данные.

«В Москве в настоящее время есть практика: люди с помощью "Помощника Москвы" не фиксируют нарушения, а делают такой ракурс, чтобы создать их впечатление, и в итоге наказание несут невиновные», - рассказал член рабочей группы ОНФ Григорий Шухман.

Пока «Помощник Москвы» уязвим - по-настоящему действенным методом для нарушителей остается традиционный метод наказания. Еще до начала очередного рейда «Стопхама» нарушителей приехали разгонять с тротуара сотрудники ГИБДД и эвакуаторы.