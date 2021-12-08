Выявлен механизм формирования памяти у человека

Около ста чувствительных к памяти нейронов участвуют в процессе «доставки» воспоминаний в мозг. К такому выводу пришли ученые Юго-западного медицинского центра Техасского университета. Речь идет о так называемых нейронах эпизодической памяти, характеристики которых выявили исследователи.

Соответствующие нейроны находятся в гиппокампе и энторинальной коре головного мозга. При кодировании памяти и попытках человека вспомнить какую-то информацию нейроны увеличивают активность. Особенно этот процесс выражен, когда из памяти извлекаются подробности какого-либо события из прошлого.

Стоит отметить, что существует определенная разница между механизмами «записывания» информации в мозгу и воспроизведением уже готовых воспоминаний. Пик активности нейронов смещается в зависимости от процесса, поэтому человек осознает, что обращается к воспоминаниям из прошлого, а не получает новый опыт, результаты работы опубликованы в журнале NeuroImage.

В исследовании приняли участие 27 пациентов с эпилепсией. Испытуемым в мозг имплантировали электроды, после чего отслеживали его активность во время выполнения заданий на память.

По мнению авторов работы, открытие в перспективе можно использовать для лечения людей с заболеваниями и травмами мозга, в том числе при шизофрении и болезни Альцгеймера.