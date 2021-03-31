Ученые выяснили, как гипноз влияет на мозг человека

Пребывание человека в состоянии гипноза вносит изменения в мозговую деятельность человека, а также влияет на процесс передачи мозгом информации и заставляя нейронные области действовать независимо друг от друга. То есть при переходе из одного состояния в другое как бы нарушается обмен информацией между различными областями мозга.

Ученые из университета в Турку (Финляндия) понаблюдали за головным мозгом 51-летней женщины, которая легко поддается гипнозу, и сравнили, как происходит его работа в период сна и в период бодрствования. До этого офисная служащая уже успешно участвовала во многих других медицинских экспериментах и не имеет никаких невротических заболеваний.

Женщине были проведены тесты на когнитивные функции мозга, проверены ее слуховое и зрительное восприятие. Путем действия магнитного электрического разряда, мозг испытуемой вводился как в состояние сна, так и пробуждения. Ранее данный метод гипноза применялся при анестезиях и для пациентов, находящихся в коме, пишет Daily Mail.

Во время испытания человек сидит с закрытыми глазами и вводится в состояние сна с помощью ключевого слова, после чего проверяется его бдительность, то есть насколько его мозг реагирует одинаково на различные ситуации в состоянии сна или бодрствования. Во время сессий женщина видели яркие и контролируемые галлюцинации. При бодрствовании они невозможны.

«Мы установили, что исследовавшееся нами состояние мозга в состоянии гипноза может переходить из метастабильного состояния в нормальное состояние осознания окружающей обстановки, какое бывает у человека в момент его пробуждения ото сна», - отметил автор исследования Ярно Туоминен.

Таким образом, сообщили финские ученые, несмотря на то, что их данные основаны на исследовании лишь одного единственного человека, результаты чего приведены в журнале Neuroscience of Consciousness, специалистам удалось продемонстрировать, какие изменения происходят в нейронной активности человека, который особенно сильно реагирует на гипноз.