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Ученые выяснили, как память «разрывает» нейроны мозга

Светлана Иванова
11:28 13.07.2021
Микроразрывы в ДНК нейронов активируют гены, которые укрепляют межнейронные связи.
Ученые выяснили, как память «разрывает» нейроны мозга
© Фото: pixabay
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Активность нейронов вызывает двухцепочечные разрывы ДНК в определенных локусах, что способствует запоминанию новой информации. К такому выводу пришли сотрудники Массачусетского технологического института, пишет PLoS ONE.

Процесс запоминания новой информации мозгом сопряжен с формированием нейронами новых межнейронных соединений – синапсов. Для образования синапсов нейронам нужно активировать ряд генов, которые, как выяснили ученые в ранних исследованиях, активируются при двойных разрывах в ДНК. В этот момент у молекулы рвутся сразу обе цепи.

Это открытие было сделано два года сотрудниками Массачусетского технологического института в ходе экспериментов на нейронах, живущих в лабораторных условиях в питательной среде. Теперь ученые провели новые исследования на мышах.

В ходе эксперимента грызунов помещали в клетку и слегка били током по лапам, а затем анализировали изменения в ДНК нейронов животных. Оказалось, что через 30 минут после посещения «электрической клетки» в ДНК нейронов мышей появлялись двойные разрывы, при этом их число было в два раза больше, чем у тех мышей, которых не подвергали воздействию тока.

Особенно много разрывов было зафиксировано в нейронах гиппокампа и префронтальной коры. Эти области мозга играют главную роль в процессе запоминания информации, включая неприятные жизненные ситуации.

В результате разрывов в ДНК повышалась активность более 100–150 генов,  в той или иной степени регулирующих состояние синапсов.

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