Путин выступил за жизнеспособное урегулирование проблемы Кипра

В ходе встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом президент России Владимир Путин заявил, что Кремль выступает за жизнеспособное урегулирование кипрской проблемы в международных правовых рамках. Об этом российский лидер заявил, выступая перед журналистами по окончании встречи.

«Что касается кипрской проблематики, то в очередной раз подтвердили поддержку российской стороной всеобъемлющего, справедливого и жизнеспособного урегулирования в международных правовых рамках, установленных резолюциями Совета Безопаснсоти ООН и предусматривающих создание на Кипре двузональной двухобщинной федерации с единым международным правосубъектным статусом, суверенитетом и гражданством», - заявил президент.

Также стороны обсудили отношения России и Евросоюза и ситуацию на Балканах. Особое внимание было уделено экономическому взаимодействию двух стран. Президент России оценил прошедшие переговоры как результативные и содержательные.