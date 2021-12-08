Путин назвал результативными и содержательными переговоры с премьером Греции

Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом носили партнерский характер, и отметил, что диалог оказался результативным и содержательным. Глава российского государства также отметил, что надеется на поддержку Греции в заявке России на проведение всемирной выставки «Экспо-2030».

«Наши отношения традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов. Охватывают многочисленные сферы сотрудничества, носят обоюдовыгодный, партнерский характер. Именно в таком ключе сегодня прошли переговоры с господином Мицотакисом. Они были весьма содержательными, результативными, подробно были обсуждены вопросы текущего сотрудничества», - заявил президент.

В ходе переговоров Владимир Путин выразил готовность обсудить любые вопросы, представляющие взаимный интерес. Мицотакис, в свою очередь, выразил готовность укреплять отношения РФ и Греции, в том числе и в области экономики. Также президент отметил позитивное развитие двусторонних отношений.