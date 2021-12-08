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Путин назвал результативными и содержательными переговоры с премьером Греции

Елизавета Потейчук
16:42 08.12.2021
Российский лидер также выразил надежду на одобрение Грецией заявки РФ на проведение «Экспо-2030».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин заявил, что прошедшие в Сочи переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом носили партнерский характер, и отметил, что диалог оказался результативным и содержательным. Глава российского государства также отметил, что надеется на поддержку Греции в заявке России на проведение всемирной выставки «Экспо-2030».

«Наши отношения традиционно выстраиваются в духе добрососедства, уважения и взаимного учета интересов. Охватывают многочисленные сферы сотрудничества, носят обоюдовыгодный, партнерский характер. Именно в таком ключе сегодня прошли переговоры с господином Мицотакисом. Они были весьма содержательными, результативными, подробно были обсуждены вопросы текущего сотрудничества», - заявил президент.

В ходе переговоров Владимир Путин выразил готовность обсудить любые вопросы, представляющие взаимный интерес. Мицотакис, в свою очередь, выразил готовность укреплять отношения РФ и Греции, в том числе и в области экономики. Также президент отметил позитивное развитие двусторонних отношений.

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