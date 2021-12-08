Названа болезнь, в разы увеличивающая риск смерти от COVID-19

Люди с тяжелыми психическими расстройствами, включая шизофрению, в пять раз чаще умирают в результате последствий от коронавирусной инфекции. Кроме того, пациенты этой категории в три раза чаще попадают в больницу при инфицировании SARS-CoV-2. К такому выводу пришли сотрудники Манчестерского университета в Великобритании, проведя соответствующее исследование.

Ученые подвергли анализу данные порядка 45 тысяч человек с различными патологиями психики, в том числе около двух тысяч людей с шизофренией, полутора тысяч пациентов с биполярным расстройством и свыше сорока тысяч испытуемых с депрессивным расстройством. Оказалось, что положительный результат на COVID-19 выявили у более чем 16 тысяч людей, 2885 из них были доставлены в больницы и 1081 умерли, результаты научной работы опубликованы в журнале Molecular Psychiatry.

Риск смерти от коронавируса у людей с тяжелыми психотическими расстройствами почти в пять раз выше, чем у заболевших COVID-19, но не столкнувшихся с психическими заболеваниями. Причем чаще умирали пациенты с биполярным расстройством и депрессивным расстройством.

Ученые обратили внимание, что среди всех инфицированных, люди с биполярным или психотическим расстройствами намного чаще попадали в больницы с осложнениями от COVID-19 (на 37%). Больше половины из них скончались.