Названа главная опасность антидепрессантов

Прием антидепрессантов может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом предупредил психиатр, президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко.

Эксперт, в частности, отметил, что прием таких препаратов без назначения врача грозит нарушениями как для физического, так и для духовного состояния человека. Он обратил особое внимание, что антидепрессанты должен назначать «узкий специалист» - психиатр.

По словам врача, очень важно знать противопоказания для приема конкретных средств, так как комбинация психотропных препаратов является «целой сложной наукой». Психиатр также напомнил, что употребление антидепрессантов иногда приводит к тревоге и даже суициду.

«Депрессии чреваты суицидальным риском и экстремальными поступками, когда человек может в таком состоянии духа пойти навстречу опасности. Есть депрессии латентные, скрытые, маскированные, находящиеся под маской чего-то безобидного, соматического, обычного. И самолечение может смазать картину даже для узкого специалиста», - приводит URA.ru слова Савенко.

Семейный психотерапевт Наталья Наумова, в свою очередь, сообщила, что для привыкания к антидепрессантам достаточно одного месяца. Она подчеркнула, что важно плавно начинать и заканчивать принимать такие препараты, поскольку в противном случае могут появиться расстройства сна, дополнительные тревоги, необоснованные страхи и расслабленность, ведущая к потере мотивации.

«Если же пациент испугается и попытается резко отказаться от препарата, могут начаться различные психические расстройства», - объяснила специалист.

Ранее ученые обнаружили, что стимуляция определенных отделов мозга с помощью электроимпульсов, проходящих по вживленным в мозг электродам, помогает справляться с симптомами ряда психических заболеваний.