Ученые связали загрязнение воздуха с депрессией

Люди, живущие в районах с грязным воздухом, сильнее подвержены риску развития депрессии. К такому выводу пришли ученые из Китая и США в ходе соответствующего исследования. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academies of Sciences.

В эксперименте сотрудников Института развития мозга имени Либера, Университета Джонса Хопкинса и Пекинского университета приняли участие 352 добровольца, живущих в столице Китая. Сначала для каждого из них рассчитали балл риска развития депрессии, принимая во внимание генетические факторы, затем собрали информацию, насколько за прошедшие полгода люди были подвержены загрязнению воздуха.

После чего добровольцы под контролем функциональной магнитно-резонансной томографии прошли когнитивные тесты. Также испытуемых подвергли социальному стрессу, негативно оценив результаты испытаний.

В итоге ученые пришли к выводу, что нейронные сети разрушались и из-за генетических факторов, и из-за грязного воздуха.