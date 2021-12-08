Мясников назвал опасный способ сохранения молодости и красоты

Голодание противоестественно самой природе любого существа. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников, отвечая на вопрос, полезно ли голодать ради продления молодости и сохранения здоровья. Доктор уточнил, что, отказываясь от пищи, человек сталкивается с риском развития обострения хронических заболеваний. Лечебное голодание, по мнению доктора, сравнимо с русской рулеткой.

«Вы такой дисбаланс вносите в свой организм! Это – русская рулетка!» - заявил специалист в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что лечебное голодание возможно лишь под наблюдением врачей, хотя и в этом случае этот инструмент сложнее любой хирургической операции.

«Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет», — заявил врач.

Он призвал обращаться к более действенным системам питания и не «заниматься экстримом».