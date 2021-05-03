Назван продлевающий молодость овощ

Употребление в пищу болгарского перца помогает сохранять кожу молодой, а волосы и ногти - красивыми и здоровыми. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

Он отметил, что перец богат аскорбиновой кислотой или витамином С, а также витамином А.

«Аскорбиновая кислота, витамин С, участвует в синтезе коллагена и других образований соединительной ткани. Отсюда можем молодость кожи добавить, потому что витамин А и витамин С вдвоем отвечают за это дело. Также красивые ногти, красивые волосы», - сказал Гинзбург.

Помимо этого, болгарский перец помогает сохранять острым зрение, укрепляет иммунитет, а также обеспечивает здоровье суставов, добавил специалист.

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