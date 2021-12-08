Мошенники создали фейковый сайт Минздрава для кражи денег

Кибермошенники создали фишинговый сайт Минздрава РФ для кражи денег. Об этом «Звезде» рассказали в Group-IB, аналитики которой выявили масштабную мошенническую кампанию.

В соцсети «ВКонтакте» злоумышленники в комментариях к постам в группах-миллионниках публикуют новости панического характера о новом штамме коронавируса. В текстах утверждается, что штамм якобы представляет опасность для привитых людей. Кроме того, мошенники в сообщениях прикрепляют ссылку на сайт-клон российского Министерства образования.

Через несколько секунд потенциальную жертву с портала перенаправляют на мошеннический ресурс с розыгрышем или получением «крупного денежного перевода», где людям предлагается вывести деньги после предоставления данных банковской карты.

По словам руководителя отдела исследования цифровых рисков DRP Group-IB Якова Кравцова, мошенники используют страх и панику, чтобы продвигать сомнительный контент и вымогать у россиян деньги.

«Злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговый формы, похищающие данные банковских карт», - отметил представитель Group-IB.

Он добавил, что на данный момент выявлено более 2 600 комментариев якобы с сенсационными высказываниями экспертов, ведущих в итоге на мошеннические ссылки.

По словам аналитиков, чтобы защититься от мошенников, следует критически подходить к информации из Сети и проявлять внимательность, переходя по сторонним ссылкам.