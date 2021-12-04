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Юрист предупредил о новых схемах мошенничества в пандемию

Роман Захаров
05:31 04.12.2021
Мошенники обещают доверчивым гражданам приз за пройденную вакцинацию, после чего со счета жертвы списывают все деньги.
Юрист предупредил о новых схемах мошенничества в пандемию
© Фото: pexels
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В век банковских карт и электронных счетов мошенникам для того, чтобы завладеть чужими деньгами, совсем не обязательно выходить даже за пределы собственной квартиры. Для этого им достаточно иметь средства связи и найти доверчивую потенциальную жертву. И хоть банки постоянно совершенствуют систему безопасности вкладов своих клиентов, преступники тоже не сидят на месте, придумывая новые способы обмана граждан. Об одном из таких способов рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Новая схема, по словам специалиста, нацелена, в основном, на пожилых людей. Ее принцип прост: в социальные сети потенциальной жертвы с аккаунта (который был предварительно взломан) знакомого ей человека приходит сообщение о полагающейся денежной компенсации за прохождение вакцинации от COVID-19. Далее преступники узнают реквизиты банковской карты жертвы, и с ее счета списывают все средства.

«Будьте бдительны, не сообщайте никому персональную финансовую информацию», - предостерег юрист россиян в беседе с агентством «Прайм».

Соловьев также отметил, что необходимо всегда уточнять и проверять подобного рода информацию на горячей линии региональных штабов по борьбе с коронавирусом и в органах социальной защиты.

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