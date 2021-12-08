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СМИ: предприниматель Август Мейер задержан по подозрению в мошенничестве

Алексей Курильченко
14:27 08.12.2021
Также была задержана его супруга и бизнес-партнер Инна Мейер.
СМИ: предприниматель Август Мейер задержан по подозрению в мошенничестве
© Фото: Табылды Кадырбеков, РИА Новости
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В Санкт-Петербурге был задержан владелец крупной торговой сети Август Мейер и его супруга Инна. Они подозреваются в хищении у Сбербанка 2,3 миллиарда рублей, которые были получены на развитие бизнеса.

Как сообщает «Коммерсантъ», супруги Мейер допрашиваются в СК в качестве подозреваемых. В ходе следственных действий может решиться вопрос об избрании меры пресечения.

Также сообщается, что в 2017 году фигурантом дела был совладелец фирмы Дмитрий Костыгин. Изначально рассматриваемое дело о мошенничестве переквалифицировали на статью «причинение ущерба без признаков хищения». Однако сейчас его дело вновь расследуется по факту мошенничества.

Ранее, в октябре, была задержана вице-президент Сбербанка Марина Ракова. Ее подозревают в хищении более 50 миллионов рублей. При этом свою вину Ракова отрицает.

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