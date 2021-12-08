Политолог предсказал «похолодание в отношениях» между Россией и США

Седьмого декабря президент России Владимир Путин общался по видеосвязи со своим американским коллегой Джо Байденом. Президенты обсудили широкий круг вопросов, в том числе напряженность вокруг Украины и отношения России и НАТО. Политолог Артемий Атаманенко прокомментировал «Звезде», состоявшийся разговор президентов. По мнению политолога, обе стороны до конца не удовлетворены итогами переговоров.

«Здесь нужно отметить три важных момента. Во-первых, на текущий моменты мы знаем, что обе стороны до конца не удовлетворены итогами переговоров. Будет понятно спустя время. Также мы знаем, что перед переговорами Байден созвонился с другими странами, и сообщил о своей позиции по ряду вопросов. Очевидно, что здесь идет попытка очередного давления на Россию по вопросам, которые связанны с Украиной», - сказал эксперт.

Он также отметил, что возможно, в отношениях между США и Россией наступит «некое похолодание».

«В-третьих, тут получается интересная позиция Украины. По факту, беседа была посвящена именно этому вопросу. Причем, со стороны России, мы говорим об опасении на территории Украины. То со стороны США большая часть вопросов посвящена угрозам, провокациям в адрес России. И здесь понятно, что тот конструктивный диалог, который ожидали, пока что не настроен. И возможно, мы ожидаем некое похолодание в отношениях (между РФ и США – Прим.ред.). И возможно, то решение, которое хотели найти, откладывается до лучших времен», - заключил Атаманенко.

Ранее в Кремле отметили, что России и США нужны не месяц и не год для решения проблем в отношениях. Соответствующее заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков.



По его мнению, прошедшая онлайн-беседа глав государств предсказуемо не привела к каким-либо прорывам, однако показала, что лидеры РФ и США настроены на продолжение практической работы. В частности, президенты показали готовность обсуждать достаточно чувствительные для государств вопросы.