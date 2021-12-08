Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море

Во время переговоров российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена, прошедших во вторник, 7 декабря, в видеоформате, президент РФ выразил обеспокоенность военной активностью НАТО и Украины вблизи границ Российской Федерации.

В частности, Владимир Путин затронул тему прошедших недавно на Черном море совместных учений, проведенных многонациональной группировкой ВС Североатлантического Альянса. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, российский президент предложил обеспечить некоторые гарантии, способные поддерживать уверенность РФ в своей безопасности и создавать «условия для нормального развития». В частности Путин отметил необходимость гарантий юридического характера.