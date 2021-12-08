Начальник Генштаба ВС РФ заявил, что ОДКБ улучшит военную инфраструктуру в Таджикистане

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что ОДКБ улучшит военную инфраструктуру в Таджикистане.

«Определили направления дальнейшей работы по совершенствованию объектов военной инфраструктуры на территории Республики Таджикистан в интересах развертывания коалиционных группировок коллективных сил ОДКБ», - сказал Герасимов по итогам заседания Военного комитета ОДКБ.

Также Герасимов сообщил, что в ходе заседания стороны обменялись мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности. По его словам, Генштабы Вооруженных сил стран ОДКБ понимают характер вызовов и военных угроз в едином ключе.

Также был определен порядок работы по привлечению миротворцев ОДКБ к деятельности ООН. В том числе речь шла и о подготовке военных наблюдателей и штабных офицеров для миротворческих операций.

Были обсуждены результаты совместных учений «Взаимодействие-2021». По словам Герасимова, были приняты решения по повышению эффективности управления коллективных сил ОДКБ.

Кроме этого, была одобрена деятельность Михайловской военной артиллерийской академии как базовой учебной организации по подготовке артиллеристов и ракетчиков для ОДКБ.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Сергей Александров